Bàsquet de Argentino:

Anoche por la 10 Fecha del Torneo Apertura de la Asociaciòn Cañadense de Bàsquet, Argentino de Marcos Juàrez venciò a Sport Club Cañadense de Cañada de Gòmez por 86 a 64 en el Gimnasio Arooón Gerchunoff.

Por Argentino de Marcos Juàrez: Ignacio Zaffetti 8, Enzo Sarasola 14, Emiliano Carpinetti 3, Maximiliano Dal Dosso 27, Luca Feresin -, Pablo Andrès Renzi 11, Agustìn Avalos 2, Tomàs Ercoli 3, Dante Dal Dosso 6, Juliàn Marìn 6, Pedro Boccardo 1, y Tadeo Verbauwede 5.

D. T: Miguel Bustos.

Por Sport Club Cañadense de Cañada de Gòmez: Jasiah Lewis 17, Hernàn Pereyra 13, Francisco Aguilar 6, Benjamìn Marìn -, Joaquìn De La Fuente -, Romàn Pagnucco -, Pablo Mèccoli 17, Bautista Marìn -, Tomàs Salles 4, Lucas De La Fuente 7, y Juan Pablo Manzone -.

D. T: Carlos De La Fuente.

1 Cuarto: 28-29 2 Cuarto: 42-42(14-13) 3 Cuarto: 61-47(19-5) y 4 Cuarto: 86-64(25-17).

Los jueces fueron: Matìas Acuña y Ariel Tosello.

En la próxima fecha Argentino visita a Tenis Club Correa.