Básquet de Argentino:
Anoche por la Asociación Cañadense de Básquet en Primera División, en Correa, Tenis Club Correa enfrentó a Argentino de Marcos Juárez.
Fue victoria de Argentino por 84 a 54.
Por Tenis Club Correa: De Gasperi 6, Silvano 14, Sottini -, Sensini 3, Bellochi 8, Sonnet 2, Mondolo 7, Paredes -, Gazzera 8, Dal Colle M 6 y Santi .
D. T: A. Dal Colle.
Por Argentino de Marcos Juárez: Zaffetti 12, Dal Dosso M 6, Feresin -, Renzi 10, Avalos 4, Ercoli 8, Dal Dosso D. 21, Marín 7, Boccardo 9, Verbauwede 6 y Cesanelli 1.
D. T: Miguel Bustos.
Argentino se mantiene entre los 4 primeros cuando faltan dos fechas para terminar la ronda clasificatoria. Argentino suma 8 victorias y 3 derrotas.
En la próxima fecha visita en San Genaro a Sportivo Rivadavia y en la última recibe a Adeo de Cañada de Gómez.