Básquet de San Martín: Cayo en Rosario frente a Central.

En un Partido muy parejo el Gaucho perdió frente a Central por un ajustado 63 a 60, en el Cele sobresalieron con su goleo Luis Alderete con 16 y Agustín Barros 12.

El equipo de Pierdominici no pudo mantener la regularidad durante el Partido por lo que paso de ir perdiendo en el Primer Cuarto por ocho y terminar el tercero ganando por tres, diferencia que no logro confirmar al final del juego y se le escapo el cotejo por 63 a 60.

Por Rosario Central: Matías Martínez 16, Alejo Paoloni 9, Mauro Burgos 6, Santiago García Facal 14, Franco Fernández 16, Martoccia -, Baratti -, Verdaro 2, y Mécoli -.

D. T: Gustavo Sandrini.

Por San Martín de Marcos Juárez: Ignacio Cuesta 7, Marco Espíndola 2, Francisco Secco 3, Germán Molina 9, Matías Bonavia 2, Leandro Graef 2, Valentino Carmona -, Luis Alderete 16, Nicolás Eydallin 3, Agustín Barros 12, y Juan Pablo Evangelista 4.

D. T: Esteban Pierdominici A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

En el 3 x 3 la victoria fue del Gaucho por 13 a 9. Los Gauchitos fueron Santino Reinaudi, Gennaro Ceballos, Bautista Kloster Deramo, Thiago Líingua.

Ahora se viene el clásico y el Gaucho recibe a Argentino el próximo 12 de Mayo en el Leonardo Gutiérrez.