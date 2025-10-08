Básquet de San Martín:

¡ Hubo básquet Femenino de San Martín en el Leonardo Gutiérrez !.

Las Gauchitas este domingo recibieron la visita de Sportivo Rivadavia de San Genaro, en una jornada muy positiva, lograron victorias en las tres categorías.

U 13: SAN MARTÍN 62 SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO 27

U 15: SAN MARTÍN 57 SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO 45

U 17: SAN MARTÍN 77 SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO 49

Felicitaciones a todas, a seguir trabajando como hasta ahora.

¡ Las Formativas del Gaucho visitaron a Sarmiento por la Cañadense !.

San Martín jugó en cancha de Adeo por una nueva Fecha de la Cañadense, donde los Gauchitos enfrentaron a Sarmiento, obteniendo los siguientes resultados con todas victorias.

U 13: SARMIENTO 67 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 81

U 15: SARMIENTO 43 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 63

U 17: SARMIENTO 58 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 70

U 21: SARMIENTO 45 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 73

Durante la mañana también jugaron las categorías Premini y Mini.

En la Próxima Fecha el Cele viaja a Cañada de Gómez a jugar con Adeo de Cañada de Gómez.