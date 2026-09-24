Bàsquet de San Martìn:
¡ San Martìn jugò el Federal de Infantiles !.
En la cancha de Gimnasia de Rosario, se jugò una nueva instancia del Federal de Infantiles(U 13) y los Gauchitos vivieron esta importante experiencia, con un Cuadrangular entre San Martìn de Marcos Juàrez, Gimnasia de Rosario, San Telmo de Funes y CAOVA de Rosario.
GIMNASIA DE ROSARIO 78 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 37
SAN TELMO DE FUNES 81 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 61
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 66 CAOVA DE ROSARIO 82
Felicitamos a todos por la participaciòn en este torneo y agradecemos a las familias el acompañamiento y participaciòn juntos a nuestros chicos.
¡ San Martìn recibiò la visita de Adeo por el Femenino de la Cañadense !.
Nuestras Gauchitas recibieron a Adeo en el Leonardo Gutièrrez obteniendo los siguientes resultados:
Infantiles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 21 ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ 83
Cadetes: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 54 ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ 48 en Suplementario
Juveniles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 63 ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ 85
En la pròxima fecha, nuestras chicas seràn visitantes de Sarmiento en Cañada de Gòmez.
¡ Los Gauchitos visitaron a Provincial en Formativas !.
San Martìn viajò a Salto Grande a enfrentar a Provincial por una nueva Fecha de las Cañadense en Formativas, obteniendo los siguientes resultados:
Infantiles: PROVINCIAL 53 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 48
Juveniles: PROVINCIAL 52 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 85
Liga Pròxima: PROVINCIAL 44 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 86
Durante la mañana tambièn jugaron las categorìas Premini y Mini entre ambos clubes.
En la pròxima Fecha, los Gauchitos reciben a Atlètico San Genaro.