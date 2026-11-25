Bàsquet de San Martìn:

¡ La Liga Pròximo lo diò vuelta y es Finalista !.

Los Gauchos de la U 21 vencieron nuevamente a Adeo, esta vez en Cañada de Gòmez, por el tercer juego de las Semifinales de la Liga Pròximo, obteniendo el pase a la Final del torneo.

Liga Pròximo ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ 46 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 60

San Martìn jugarà la Final frente al Ganador de Norte y Tenis.

Felicitaciones Gauchos, vamos por màs.

¡ Se jugaron los Play Off Femeninos de Cadetes en Cañada de Gòmez !.

Triangular Femenino:

Durante el domingo se jugaron en el Estadio F. Varni los Play Off Femeninos de Cadetes, donde nuestras Gauchitas tuvieron un excelente triangular.

Resultados Play Off Femenino Cadetes U 15:

SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÒMEZ 61 SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO 48

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 66 SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO 51

SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÒMEZ 57 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 52

Con estos resultados fueron las chicas de Sport quienes se quedaron con el torneo y San Martìn terminò segundo.