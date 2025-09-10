Básquet de San Martín:

¡ Las formativas del Gaucho recibieron a Campaña de Carcaraña por la Cañadense !.

En el Leonardo Gutiérrez se jugo una nueva fecha de la Cañadense donde los Gauchitos enfrentaron a Campaña, obteniendo victorias en todas las categorías.

U 13: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 20 (90) CAMPAÑA DE CARCARAÑA 0 (18)

U 15: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 94 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 63

U 17: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 85 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 43

U 21: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 62 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 54

Durante la mañana también jugaron las categorías Premini y Mini, disfrutando todos de este hermoso deporte.

¡ El Básquet Femenino de San Martín jugo en Cañada de Gómez !.

Las Gauchitas este domingo visitaron a Adeo obteniendo los siguientes resultados:

U 13: ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 35 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 63

U 15: ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 59 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 45

U 17: ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 70 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 29

Bien por las Gauchitas, a seguir trabajando por este camino.

¡ Orgullo Celeste: Rumbo al Interasociaciones U 13 !.

Felicitamos a nuestros entrenadores Valentina Cuesta, quien se desempeñara como la principal entrenadora de la Selección Cañadense U 13 y a Federico Salas, quien también será parte del Staff como Preparador Físico en vistas al Torneo Interasociaciones que se disputará del 17 al 19 de Octubre en Santa Fe.

Así mismo, extendemos nuestras felicitaciones a las jugadoras Preseleccionadas: FRANCA SCIUTTO, CATALINA SCIUTTO, CORINA AVALLE, ISABELLA DEL ARCO y GUADALUPE MASCOLO quienes este sábado tendrán su 1 er entrenamiento en Cañada de Gómez.

Un gran orgullo para nuestro club ver como el esfuerzo, el compromiso y la pasión abren nuevos caminos. Un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el compromiso con nuestro deporte.