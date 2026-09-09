Bàsquet de San Martìn:

¡ Los Gauchitos de Infantiles jugaron por el Federal !.

En la cancha de Centenario de Venado Tuerto, San Martìn participo del Cuadrangular del Federal de Infantiles(U 13) entre San Martìn de Marcos Juàrez, Regatas de San Nicolàs, Atenas y Centenario de Venado Tuerto, obteniendo una importante experiencia muy bien aprovechada.

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 53 REGATAS 68

CENTENARIO 84 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 33

ATENAS DE VENADO TUERTO 61 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 67

Felicitaciones por el trabajo y la clasificaciòn al Repechaje del torneo.

Sigamos todos alentando a los Gauchitos.

¡ Los Gauchitos recibieron a Adeo en Formativas !.

San Martìn fue local frente a Adeo por una nueva Fecha de la Cañadense en Formativas, obteniendo los siguientes resultados, dejando pendiente la categorìa Infantiles que se encuentra jugando el Federal.

Cadetes. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 74 ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ 60

Juveniles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 78 ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ 46

Liga Pròxima: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 67 ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ 68 en Suplementario.

Durante la mañana tambièn jugaron las categorìas Premini y Mini de ambos clubes.

En la pròxima fecha los Gauchitos visitan a Provincial de Salto Grande.

¡ Isa fue operada con èxitos en Còrdoba !.

En la Clìnica Vèlez Sàrsfield de Còrdoba se realizò la intervenciòn quirùrgica del ligamento cruzado anterior a Isabella Del Arco, saliendo todo muy bien, y pronto comenzarà con la etapa de recuperaciòn.

La familia del Gaucho te desea muchos èxitos, y te esperamos pronto disfrutando de este hermoso deporte.

¡ Mucha fuerza Isa !.