Bàsquet de San Martìn:

¡ Los Gauchitos jugaron de local en Argentino en Formativas !.

San Martìn por una nueva fecha de la Cañadense jugò de local en Argentino en Formativas, obteniendo los siguientes resultados.

Infantiles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 102 CREMERÌA 32

Cadetes: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 91 CREMERÌA 41

Juveniles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 56 CREMERÌA 36

Liga Pròximo: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 78 CREMERÌA 35

En la pròxima fecha, los Gauchitos reciben a Tenis de Correa.

Queremos agradecer al Club Argentino por haber cedido sus instalaciones mientras el Leonardo Gutièrrez se encuentre ocupado por el Mundial de Billar 5 quillas.

¡ Gauchitos en el 42 Encuentro Nacional de Mini Bàsquet !.

¡ Espectacular Fiesta del bàsquet vivieron nuestros Gauchitos en Rosario !. Las categorìas màs pequeñas de San Martìn participaron del 42 Encuentro Nacional de Minibàsquet, visitando al hermoso club Atlantic Sportsmen y quienes fueron nuestros anfitriones durante este fin de semana. Unos dìas lleno de juegos, risas, amistad y mucho bàsquet.

Màs de 5000 niños participaron del encuentro, viviendo una experiencia que queda para siempre.

Queremos hacer un agradecimiento especial al club@atlanticsportsmenbasquet por recibirnos de tan buena manera, brindàndose por completo a nuestra atenciòn.

¡ Se completaron Fechas de Masculino y Femenino durante la semana !:

Nuestros equipos de Masculino y Femenino completaron Fechas Pendientes en diferentes categorìas, obteniendo los siguientes resultados.

Masculino:

Juveniles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 79 SARMIENTO DE CAÑADA DE GÒMEZ 59

Liga Pròximo: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 80 SARMIENTO DE CAÑADA DE GÒMEZ 66

Femenino:

Infantiles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 40 SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÒMEZ 42

Cadetes: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 47 SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÒMEZ 59

Juveniles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 51 SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÒMEZ 71