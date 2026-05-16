Por la Fecha 11 de la Asociación Cañadense de Básquet, en San Genaro, Sportivo Rivadavia venció a San Martín de Marcos Juárez por 67 a 50 y le quitó el invicto.

Por Sportivo Rivadavia de San Genaro: Paglietta 17, Mato 9, Salles 2, Mendía 6, Delbón 14, Zuccali 5, Calligaris 12, Gómez 2 y Hernández .

D. T: Salles H.

Por San Martín de Marcos Juárez: Grosso -, Graef 9, Molina 6, Cuesta 7, Secco -, Espíndola 6, Alderete 10, Evangelista 3, Bonavía 9, Eydallin -, Sbaffi -, y Barros -.

D. T: Esteban Pierdominici.

San Martín suma 10 victorias y 1 derrota en el torneo. Ahora San Martín comparte la punta con Sportivo Rivadavia de San Genaro.

En la próxima fecha el Gaucho recibe a Sportivo A. C. de Las Parejas y en la última fecha de la etapa clasificatoria visita a Campaña de Carcaraña.