Bàsquet de San Martìn:

¡ Se jugo el Federal de Juveniles en el Leonardo Gutièrrez !.

En la cancha de San Martìn, los Gauchitos este domingo jugaron una nueva etapa del Federal de Juveniles(U 17), entre San Martìn de Marcos Juàrez, Atenas de Venado Tuerto y Sarmiento de Cañada de Gòmez, logrando dos importantes victorias que le dieron el pase a la pròxima instancia.

Jornada Uno:

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 63 SARMIENTO DE CAÑADA DE GÒMEZ 51

Jornada Dos:

SARMIENTO DE CAÑADA DE GÒMEZ 49 ATENAS DE VENADO TUERTO 72

Jornada Tres:

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 65 ATENAS DE VENADO TUERTO 59

Posiciones:

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ.

ATENAS DE VENADO TUERTO.

SARMIENTO DE CAÑADA DE GÒMEZ .

Felicitaciones a seguir por este camino.

¡ San Martìn visito a Sarmiento por el Femenino de la Cañadense !.

El Cele fue visitante frente a Sarmiento de Gòmez, obteniendo los siguientes resultados:

Infantiles: SARMIENTO DE CAÑADA DE GÒMEZ 18 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 107

Juveniles: SARMIENTO DE CAÑADA DE GÒMEZ 61 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 41

¡ San Martìn visito a Adeo por el Femenino de la Cañadense !.

Nuestras chicas visitaron a Adeo en Cañada de Gòmez, obteniendo los siguientes resultados:

Infantiles: ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ 66 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 27

Cadetes: ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ 44 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 25

Juveniles: ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ 69 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 39

En la pròxima fecha Las Gauchitas seràn locales frente a Sarmiento.

¡ Los Gauchitos recibieron a Sarmiento en Formativas !.

San Martìn fue local frente a Sarmiento de Cañada de Gòmez, jugando en forma parcial la Fecha de la Cañadense en Formativas, obteniendo el siguiente resultado:

Infantiles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 101 SARMIENTO DE CAÑADA DE GÒMEZ 21

Cadetes: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 96 SARMIENTO DE CAÑADA DE GÒMEZ 40

Previamente jugaron las categorìas Pre Mini y Mini.

¡ Gauchitos en la Pre Selecciòn de Cadetes de la Cañadense !.

Le damos a conocer los jugadores que fueron convocados para participar de las Pre Selecciòn de Cadetes de la Asociaciòn Cañadense, que el domingo 02 de Agosto realizarà la practica en el Club Norte de Armstrong.

Ellos son:

AGUSTÌN SECCO, BAUTISTA VIVAS y TOMÀS VERSTRAETE LLORET.

Felicitaciones a todos y a disfrutar al màximo esta hermosa experiencia.