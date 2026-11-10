Bàsquet de San Martìn:
¡ Un fin de semana a pura Semifinales !.
Los Gauchitos jugaron los primeros partidos de las series de semifinales de las cuatro categorìas de formativas masculino, obteniendo los siguientes resultados con dos victorias y dos derrotas.
Sàbado 07 de Noviembre:
Semifinal Masculino Cadetes(U 15):
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 91 ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ 79
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
Sàbado 07 de Noviembre:
Semifinal Masculino Liga Pròximo(U 21):
ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ 73 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 38
Cancha de Adeo.
Domingo 08 de Noviembre:
Semifinal Masculino Juveniles(U 17):
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 88 SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÒMEZ 63
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
Domingo 08 de Noviembre:
Semifinal Masculino Infantiles(U 13):
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 56 SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO 92
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
La semana pròxima se jugaràn los segundos partidos de las series invirtiendo las localìas.