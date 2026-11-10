Bàsquet de San Martìn:

¡ Un fin de semana a pura Semifinales !.

Los Gauchitos jugaron los primeros partidos de las series de semifinales de las cuatro categorìas de formativas masculino, obteniendo los siguientes resultados con dos victorias y dos derrotas.

Sàbado 07 de Noviembre:

Semifinal Masculino Cadetes(U 15):

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 91 ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ 79

Estadio: Leonardo Gutièrrez.

Sàbado 07 de Noviembre:

Semifinal Masculino Liga Pròximo(U 21):

ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ 73 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 38

Cancha de Adeo.

Domingo 08 de Noviembre:

Semifinal Masculino Juveniles(U 17):

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 88 SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÒMEZ 63

Estadio: Leonardo Gutièrrez.

Domingo 08 de Noviembre:

Semifinal Masculino Infantiles(U 13):

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 56 SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO 92

Estadio: Leonardo Gutièrrez.

La semana pròxima se jugaràn los segundos partidos de las series invirtiendo las localìas.