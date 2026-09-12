Bàsquet de San Martìn:

¡ Contundente victoria del Gaucho en la Cañadense ante Provincial de Salto Grande !.

San Martín le gaó ampliamente a Provincial de Salto Grande por 107 a 55, teniendo un dominio durante todo el desarrollo del juego, este triunfo le permite al equipo de Pierdominici continuar en el lote de arriba del torneo de la Cañadense.

Sobresaliente fue el trabajo de Juampi Evangelista quien convirtió 34 tantos, acompañado en el goleo con Secco 15, Toia 14, Rodríguez 11 y Espíndola 10.

Por San Martìn de Marcos Juàrez: Bautista Rodrìguez Begil 11, Facundo Toia 14, Alejo Tenaglia -, Ignacio Cuesta 7, Francisco Secco 15, Marco Espìndola 10, Valentino Carmona 2, Mateo Grosso 7, Bautista Rossetti 2, Bruno San Felipe 2, Juan Pablo Evangelista 34, y Bautista Kloster Deramo 3.

D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari Utilero: Mario Ciciliani.

Por Provincial de Salto Grande: David Borges 5, Martìn Capitani -, Marcelo Ludueña -, Oscar Mendoza 15, Maximiliano Pagani 12, Eliam Quiroga 5, Benjamìn Oggero -, Juliàn Teyssandier 10, Joaquìn Gonzales 6, Santiago Almada 2, y Màximo Godoy -.

D. T: Patricio Pizzonia.

1 Cuarto: 33-16 2 Cuarto: 62-31(20-15) 3 Cuarto: 87-46(25-15) y 107-55(20-9).

Los jueces fueron: Ulises Vadora y Nahuel Marìn.

En la pròxima fecha El Gaucho será visitante de Cremería en Carcaraña y aun falta definir la fecha del Partido pendiente con Adeo.