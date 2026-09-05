Básquet de San Martín:

¡ Nueva Victoria del Gaucho en la Cañadense !.

San Martín de Marcos Juárez le ganó ampliamente a Atlético San Genaro por 78 a 48, dominando desde el comienzo: el juego y durante todo el desarrollo, Pierdominici continua dándoles rodaje a los más jóvenes, Agustín Secco fue uno de los goleadores con 12 Puntos, junto con Marcos Espíndola quien convirtió 19, Valen Carmona también con 12 y Bauti Kloster 10.

ATLÉTICO SAN GENARO 48 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 78

Por Atlético San Genaro: Ortiz 16, Cuaglini 4, Palazzesi 10, Martinez 12, Tulian 2, Lattanzi 2, Zaltron , Herrera , Zumoffen 2 y Volpe -.

D. T: Pablo Fernández.

Por San Martín de Marcos Juárez: Cuesta 4, Carmona 12, Secco 8, Marcos Espíndola 19, Juan Pablo Evangelista 5, Agustín Secco 12, Bautista Rodríguez 6, Alejo Tenaglia 2, Mateo Grosso -, Bautista Rossetti , Bruno San Felipe , y Bautista Kloster D»eramo 10.

D. T: Esteban Pierdominici. P.F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

1 Cuarto: 12-24 2 Cuarto: 12-24 3 Cuarto: 14-13 y 4 Cuarto: 10-17.

En la próxima fecha el Gaucho será local en el Estadio Leonardo Gutiérrez frente a Provincial de Salto Grande y aun falta definir la Fecha del Partido Pendiente con Adeo de Cañada de Gómez.