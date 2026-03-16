Durante los últimos días, una noticia sacude a la provincia de Córdoba, más específicamente a las localidades de Bell Ville y Leones, por un caso de estafa ocurrido en ANSES.

Según lo que se pudo conocer, desde el pasado mes de septiembre se inició una investigación ya que el organismo presentó una denuncia penal por movimientos irregulares. Luego, en la semana pasada se conoció que un agente de la Administración Nacional de la Seguridad Social, como también su esposa, fueron imputados por Defraudación de Perjuicio.

El modus operandi consistía en que el acusado generaba ‘repagos’, que es una herramienta interna que utiliza la institución para pagar las jubilaciones cuando demoran en acreditarse. Además, por lo que se pudo conocer, el sospechoso utilizaba las claves de otros compañeros de trabajo sin que ellos supieran, como también falsificaba sus firmas para poder gestionar estos cobros duplicados.

Por otro lado, los jubilados nunca dejaban de recibir sus haberes ya que esto se trataba de montos duplicados. La cifra que estiman supera los 40 millones de pesos.

En el pasado septiembre se había realizado un allanamiento en el Barrio Sur de Leones, donde se encontraron diversos mensajes y registros del sistema informático del organismo, entre otros elementos que se sumaron al expediente.

Durante la indagatoria, el acusado reconoció los hechos, aunque su esposa negó su participación, pese a que las pruebas indicarían que se trataba de un trabajo en conjunto.

A pesar de que por el momento sólo están imputados, la causa podría resolverse en los próximos meses con un juicio abreviado.

Los acusados son Osvaldo Abel Acuña y Silvana Andrea Baudracco. Acuña trabajaba en el organismo desde 2012, cuando abrió su sucursal en Leones. Luego, en 2024 fue trasladado a Bell Ville por una denuncia interna realizada por una compañera de trabajo.

Actualmente Osvaldo continúa vinculado a la Administración Nacional, pero bajo una licencia médica con carpeta psiquiátrica y en período de vacaciones.