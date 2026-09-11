Bochas de San Martìn:

Subcampeones en el Selectivo de Leones:

El sàbado 05 de Septiembre, Lucas Ruybal y Àngel Alarcòn, representantes del Club San Martìn, participaron del Selectivo disputado en Leones.

La dupla llegò hasta la Gran Final donde cayò por 12 a 9 quedàndose con un destacado segundo puesto.

¡ Felicitaciones, Lucas y Àngel, por el gran torneo y por representar una vez màs al Celeste !.

¡ Bienvenido a tu segunda casa Dani !.

Ayer vivimos una jornada muy especial para nuestra familia albiceleste. Recibimos con una gran caravana a Daniel Bogado, quien regresò de China luego de consagrarse Subcampeòn del Mundial Juvenil de Bochas.

Fue una noche llena de emociòn, orgullo y reconocimiento, compartida junto a sus Familiares, la Subcomisiòn de Bochas, dirigentes, compañeros y toda la Familia del Club San Martìn que acompaño cada paso de este enorme desafìo.

Queremos agradecer especialmente a todos los que estuvieron Presentes y a quienes, desde distintos lugares, hicieron llegar su apoyo y acompañaron a Daniel durante esta experiencia.

Detràs de cada lanzamiento hubo esfuerzo, dedicaciòn y una Familia Albiceleste alentando.

¡ Felicitaciones, Dani !. Estamos orgullosos de vos.