Bochas del Club San Martín:

Camino a un nuevo desafío internacional !.

El Presidente de nuestra institución, Guillermo Cornaglia, junto al intendente Damián Di Yenno, el secretario José Giammalva y el coordinador deportivo Gustavo Albiero, visitaron las instalaciones de Bochas, donde fueron recibidos por Jorge Vigoni y Ángel Alarcón, integrantes de la Subcomisión de Bochas.

En este encuentro brindamos un reconocimiento y todo nuestro apoyo a Daniel Bogado, quien representará a nuestro club y a la Argentina en el Mundial Juvenil 2026, que se disputará del 2 al 5 de Septiembre en Zhangjiakou, China.

¡ Muchos éxitos, Dani !. Todo San Martín te acompaña y está orgulloso de este gran logro.