Durante la tarde del lunes, aproximadamente a las 16:50 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un incendio forestal que estaba ocurriendo en el campo Los Nietos, al oeste de la localidad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, el fuego habría iniciado en una plantación de maíz de pie, el cual tomó gran parte de la siembra rápidamente.

Al llegar el equipo de rescate, tuvieron la colaboración de los bomberos de Noetinger para apagar el foco. Luego realizaron las tareas de enfriamiento. También trabajaron las Patrullas Rurales de Chilibroste y Leones.

No hay un número estimativo de hectáreas quemadas. No hubo heridos.