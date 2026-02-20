En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Matías González, nos brindó mayores detalles sobre la salida por la que fueron convocados.

Durante la noche del jueves, dos hechos similares ocurrieron en diferentes puntos de la ciudad, donde los incidentes los protagonizaron motociclistas con animales.

En uno de ellos, como es el caso de lo ocurrido en calle Saavedra al 200, trabajó el cuerpo bomberil para socorrer al damnificado. Esto sucedió pasadas las 21 horas.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta, en la cual se trasladaba un único ocupante, chocó con un perro que se encontraba suelto en la calle.

Rápidamente los bomberos trasladaron al sujeto al Hospital Abel Ayerza por diversas lesiones que tenía en su cuerpo. Según lo comentado por González, el conductor no tenía heridas de gravedad, pero fue derivado al nosocomio para su control.

Por otro lado, al llegar al lugar el can no se encontraba, por lo que creen que se pudo haber escapado luego del incidente.