En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Gustavo Lescano, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la madrugada del martes, aproximadamente a la 1:20 horas, en medio del temporal que azotaba a la región, el cuerpo bomberil fue convocado por un traslado de urgencia de una persona en la estación de servicios Shell que se encuentra en la Autopista Córdoba – Rosario.

Allí, una mujer mayor de edad, por razones que aún se desconocen, al bajar de su vehículo sufrió una fractura de tobillo y no podía trasladarse por sus propios medios. Por lo que se pudo conocer, la damnificada viajaba desde Buenos Aires hasta Morrison, de donde es oriunda.

Rápidamente los bomberos socorrieron a la persona y la trasladaron al Hospital Abel Ayerza, donde quedó ingresada debido a su lesión. Luego, en horas de la mañana, el equipo de la Panorama pudo conocer la información de que la accidentada fue derivada luego al Sanatorio San Roque para continuar con su evolución.