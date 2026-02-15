Candidatas Reina Nacional del Trigo 70 Años en Leones:
LOURDES CRAVERO NOETINGER 21 Años.
ABRIL CARASA MARCOS JUÁREZ 20 Años.
AMALIA BORDIONI SAN GENARO 18 Años.
MARÍA ELENA GÓMEZ FIESTA PROVINCIAL VILLA HUIDOBRO 18 Años.
AGOSTINA DENIS LEONES 22 Años.
PAMELA CANO SAN MARCOS SUD 25 Años.
ORIANA SÁNCHEZ LAGUNA LARGA 18 Años.
CANDELA RESLER E. CASTEX 21 Años.
LUCRECIA RIVERO FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES MARCOS JUÁREZ 22 Años.
IAR PRALONG E. RÍOS 26 Años.
YANELA PASCAL CAMPAGNO E. CASTEX 24 Años.
SALOMÉ PIVA MARCOS JUÁREZ 26 Años.
MAYRA GIANINETTO LAGUNA LARGA 19 Años.