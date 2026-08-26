Las Categorìas del Sur Santafesino corrieron en el Autòdromo Juan Oria de Marcos Juàrez.
Fecha 5: Competencia del Sàbado.
TG 2: 1 DANIEL LEONE VENADO TUERTO 2 CRISTIÀN ZEBALLOS 3 PABLO RIBAS.
Clase 1: 1 LUIS ROSELLÒ 2 PABLO CORTARELLO 3 JUAN MANUEL PICCOLI.
Turismo Fiat 128: 1 FRANCO BARONIO 2 RAFAEL CATALDI 3 EMANUEL ALIATA BURGOS.
Turismo Fiat STD: 1 JOAQUÌN VOLPI 2 AGUSTÌN PANCI 3 IGNACIO SAGASTA.
TC 2000 S. F: 1 HERNÀN TESTASECA 2 ARIEL PAGLIERO 3 WÀLTER LÒPEZ.
Fòrmula Renault 1.4: 1 Carrera: 1 JUAN MANUEL CEVASCO 2 CIRO DI ROSA 3 LINO COSTELLO.
2 Carrera del Sàbado: 1 SEBASTIÀN SAMPAOLESI 2 LINO COSTELLO 3 JUAN MANUEL CEVASCO.