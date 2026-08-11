Se corriò la 8 Fecha en el circuito Josè Airasca en Villa Trinidad del Certamen Argentino de Motociclismo.

El piloto de Marcos Juàrez, Màximo Vicente se impuso en la Categorìa 110 C. C. Mayores.

Los ganadores de las finales fueron:

Minimotos: Agustìn Peralta.

Escuela: Juan Cruz Lagunas.

110 C. C. Menores: Ian Olmedo.

110 C. C. Mayores: Màximo Vicente Marcos Juàrez.

125 Graduados: Juan Josè Coduri.

125 Internacional: Segundo Peluccio.

450 Internacional: Juan Viganoni.

La pròxima fecha serà en San Carlos Sud el 30 de Agosto.