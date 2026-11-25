Club Argentino:
Colonia de Vacaciones Desde el 03 de Diciembre al 15 de Enero del 2027.
Regalamos Camiseta y Mochila.
Una experiencia distinta en el agua con islas flotantes.
Aprendizaje de Nataciòn.
Juegos y Deportes.
Actividades en la Naturaleza.
Campamento.
Juegos en Familias.
Profes Especializados.
¡ Vivì el verano en el Club !.
Informes e Inscripciòn por Secretarìa del Club.
¡ Ya estamos listos para una nueva ediciòn de nuestra colonia de vacaciones !.
Se viene un verano lleno de diversiòn, juegos, actividades y momentos para compartir en nuestro Paraìso.
Con tu inscripciòn te llevàs la mochila y la remera de la colonia, ¡ Y muchas ganas de disfrutar !.
Ademàs, te compartimos los horarios, grupos y el Plantel de Profes que acompañaran a nuestros chicos durante esta temporada.
Informes e inscripciones en Secretarìa del Club.
¡ Los esperamos para vivir juntos un verano inolvidable !.