Club Argentino:

Colonia de Vacaciones Desde el 03 de Diciembre al 15 de Enero del 2027.

Regalamos Camiseta y Mochila.

Una experiencia distinta en el agua con islas flotantes.

Aprendizaje de Nataciòn.

Juegos y Deportes.

Actividades en la Naturaleza.

Campamento.

Juegos en Familias.

Profes Especializados.

¡ Vivì el verano en el Club !.

Informes e Inscripciòn por Secretarìa del Club.

¡ Ya estamos listos para una nueva ediciòn de nuestra colonia de vacaciones !.

Se viene un verano lleno de diversiòn, juegos, actividades y momentos para compartir en nuestro Paraìso.

Con tu inscripciòn te llevàs la mochila y la remera de la colonia, ¡ Y muchas ganas de disfrutar !.

Ademàs, te compartimos los horarios, grupos y el Plantel de Profes que acompañaran a nuestros chicos durante esta temporada.

Informes e inscripciones en Secretarìa del Club.

¡ Los esperamos para vivir juntos un verano inolvidable !.