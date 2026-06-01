Club Argentino:

¡ Orgullo de nuestro vòley !.

Estamos muy felices de contarles que nuestra jugadora de la categorìa Sub 14, Giulia Liotta, fue convocada para participar de los entrenamientos de la Selecciòn Cordobesa de Vòley.Giuli tuvo su primera pràctica este jueves en la ciudad de Las Varillas, en las instalaciones del Club Almafuerte, comenzando asì una experiencia tan importante como enriquecedora para su crecimiento deportivo.

Esta convocatoria forma parte de la preparaciòn del seleccionado Provincial con vistas al pròximo Torneo Nacional Sub 14, que se desarrollarà en la ciudad de Bariloche.

¡ Felicitaciones, Giuli !. Estamos muy orgullosos de vos y te deseamos el mayor de los èxitos en este camino. ¡ A seguir creciendo y representàndonos de la mejor manera !.