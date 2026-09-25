Club Atlètico Municipal:

Actividad para el fin de semana de Rugby y Hockey.

Rugby:

Este sàbado tenemos una nueva jornada de rugby para nuestros Juveniles y Primera Divisiòn.

M 17 Fecha 2 Recupero.

Hora: 13:30.

vs. Pampas.

Lugar: Rufino.

Primera Divisiòn: Fecha 6. Torneo Desarrollo de la Uniòn de Rugby de Rosario.

16:00 horas.

vs. Talleres de Arroyo Seco.

Lugar: Arroyo Seco.

Hockey:

Este sàbado 26 de Septiembre, recibimos a Universitario B por la Fecha 9 del Litoral B.

Horarios:

Sub 12: 09:30 horas

Sub 14: 10:30 horas

Sub 16: 11:45 horas

Sub 19: 13:15 horas

Reserva: 14:45 horas

Primera: 16:15 horas

El domingo 27 de Septiembre, nuestro Recreativo por la Fecha 6 visita a Alianza por una Fecha de la Liga Independiente de Hockey.