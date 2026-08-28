Club San Martín:
Agenda Albiceleste.
Actividad para el fin de semana.
Fútbol Femenino: Fecha Uno.
PROGRESO DE NOETINGER vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 28 de Agosto.
Cancha de Sarmiento de Leones.
Hora: 22:15 horas.
Fútbol Infantil: Fecha 4.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA
Sábado 29 de Agosto.
Cancha: Rodolfo Depetris.
A partir de las 12:00 horas.
Fútbol Senior: Fecha 2.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. VILLA ARGENTINA
Sábado 29 de Agosto.
Estadio Héctor Serra.
Hora: 14:30 horas.
Básquet Formativas:
DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 29 de Agosto.
Club Norte.
U 9: 11:00 horas.
U 11: 12:00 horas.
U 13: 13:00 horas.
Natación: ¡ Nadando 2026 !.
Federados Promocionales y Nacionales.
Sábado 29 de Agosto.
Natatorio El Norte.
Fútbol Mayor: Fecha 4 Liga Bellvillense.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
Domingo 30 de Agosto.
Cancha Rodolfo Depetris.
Cuarta División: 14:00 horas.
Primera División: 16:00 horas.
Fútbol Femenino Infantil:
¡ Torneo Argentinito !.
Sábado 29 y Domingo 30 de Agosto.
Lugar: San Carlos Centro, Santa Fe.
Básquet: Federal Formativas Juveniles.
Sábado 29 de Agosto.
17:00 horas SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ANZORENA
19:00 horas: ATENAS vs. GEPU
Domingo 30 de Agosto:
10:00 horas GEPU vs. ANZORENA
12:00 horas ATENAS vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
18:00 horas GEPU vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
20:00 horas ATENAS vs. ANZORENA
Club: Atenas.