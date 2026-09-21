Club San Martìn: ¡ Gran Cierre de Año para Patìn !.

El sàbado 19 de Septiembre se llevò a cabo el 3 er Torneo Regional organizado por Arpace, en las instalaciones del Sporting Club de Corral de Bustos.

En esta oportunidad, dos representantes del Club San Martìn participaron de la competencia y lograron destacados resultados:

LORENZO MIRANDA:

1 er Puesto Categorìa Quinta C Mayores.

CAMILA AYUSO

4 Puesto Categorìa Debutante 12 Años.

Felicitamos a Camila y Lorenzo por su compromiso, dedicaciòn y por su compromiso, dedicaciòn y por representar a nuestra instituciòn en cada competencia.

Cerramos un hermoso año competitivo, lleno de nuevos desafìos, aprendizajes y gratificantes experiencias que nos impulsan a seguir creciendo.

¡ Felicitaciones a nuestros Patinadores y a todo el equipo que los acompaña !.