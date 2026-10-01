Club San Martín:

Tenis Circuito de Menores.

Este fin de semana se llevó a cabo la 4 Fecha del Circuito Zonal de Menores, en las canchas de Central de Bell Ville.

Sub 10:

EMILIA LUCAIOLI Campeona.

JOSEFINA VALDEZ Cuartos de Final.

Sub 12:

AGUSTÍN LAVISSE Campeón.

Promocionales: Modalidad Encuentro.

CATALINA TOIA.

CLARA BOTTACÍN.

PÍA VITTELLI.

SEBASTIÁN BÁEZ.

¡ Felicitaciones a todos por su participación, compromiso y desempeño !.

Fútbol: ¡ Una Noche para celebrar el Campeonato !.

El sábado, la familia Albiceleste se reunió para celebrar un logro que nos llena de orgullo: el Campeonato del Torneo Apertura de la Liga Bellvillense de la Primera División.

En el salón 2 del club, compartimos una noche llena de alegría, con rica comida, karaoke, risas, y, sobre todo muchas ganas de festejar juntos este gran momento.

Porque los Campeonatos se ganan en la cancha, pero se celebran entre todos.

¡ Salud, Campeones !. ¡ Que sigan los festejos, Familia Albiceleste !.