Club San Martín:

¡ Ya Hay Fecha Para El Apertura de la temporada de verano del Solar !

El próximo domingo 29 de Noviembre damos inicio a una nueva temporada de nuestro Solar Henry Dellarossa, un espacio para compartir, refrescarse y disfrutar en Familia y con amigos.

¡ Ese día, la entrada será gratis para todos los socios y socias !.

¡ Atención, socios/as !. Aprovecha durante Octubre el 15 % de descuento exclusivo para socios para tramitar tu carnet y disfrutar de todos los beneficios.

Para adquirirlo, acercaté a las Secretaría del Club.

¡ Te esperamos para vivir juntos un verano lleno de momentos inolvidables !.