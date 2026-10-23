Durante el mediodía del jueves, cerca de las 12 horas, el cuerpo bomberil de Monte Maíz fue convocado por un accidente laboral en un campo cerca de Colonia Barge.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un trabajador, oriundo de Laborde, quedó con la mano aprisionada dentro de un sinfín extractor, sin la posibilidad de poder desatascarla por su cuenta.

Como resultado del hecho, al llegar los bomberos tuvieron que amputarle varios de sus dedos para poder liberar la extremidad. Luego fue trasladado al hospital más cercano para continuar con los chequeos médicos correspondientes.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer la información de que el damnificado sería Germán Haedo, de 46 años.