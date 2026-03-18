Contragolpe del Arte 2026:

1976-2026.

50 Años del Golpe.

Hoy más que nunca.

Memoria, Verdad y Justicia.

Lunes 23 de Marzo: 21:30 horas.

Cepea Libertad. Yrigoyen 1178.

Entrada Libre.

El Centro de Educaciòn Por el Arte Libertad invita a las y los artistas a participar de la tradicional vigilia artìstica contra Golpe del Arte 2026 para conmemorar el Dìa Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 50 años del Golpe de Estado.

Quienes quieran participar deben inscribirse por este medio o al 3472594456.

Esperamos contar con su presencia en esta ediciòn tan significativa donde el arte en todas sus formas se une para expresar nunca más.

Agradecemos la difusiòn de esta invitaciòn abierta.