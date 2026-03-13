En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Corral de Bustos, Julio Farías, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la madrugada del miércoles, aproximadamente a la 1:15 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un principio de incendio que estaba ocurriendo en el Playón del Polideportivo Municipal, entre Italia Este y Presbítero Esteban González .

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil comenzó a prenderse fuego en la zona del motor, tomando gran parte del vehículo.

Al llegar los bomberos, realizaron las tareas de extinción de las llamas y enfriamiento del lugar. Según lo comentado por Farías, a pesar de que se desconocen las causas, el dueño del vehículo creía que pudo haber sido el hecho de que no contaba con un tanque de nafta, y en su reemplazo tenía colocado un bidón de plástico.

El único ocupante no sufrió heridas ni fue trasladado.