Comunicado Importante EPEC Marcos Juárez:

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba(EPEC) informa que el próximo domingo 12 de Octubre de 2025, se realizará una restricción del servicio eléctrico programada debido a tareas de mantenimiento preventivo.

Horario de 07.00 a 10:00 horas.

Localidad: Marcos Juárez.

Motivo: Mantenimiento Preventivo.

Zonas afectadas:

(Parcialmente).

Barrio Suroeste.

Barrio Noroeste.

Barrio Centro.

Barrio Villa Argentina.

Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario indicado.

Contacto 0351-152339608(JTD Marcos Juárez).

Epec trabaja para mejorar la calidad del servicio eléctrico en toda la región.