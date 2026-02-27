Cruz Alta:

Más de 42000 Personas acompañaron una edición histórica del Festival de Jineteada y Folclore, y Cruz Alta reafirmó con orgullo su lugar como uno de los eventos más importantes de la Provincia de Córdoba.

Desde la Municipalidad, queremos agradecer especialmente a cada institución, empresa, colaborador y a todo el público por el acompañamiento. Y destacar el enorme compromiso de más de 100 trabajadores municipales que estuvieron abocados durante todo el fin de semana para que el evento se desarrolle de manera impecable.

Cruz Alta no solo vivió una gran Fiesta Popular: consolidó una marca cultural que proyecta identidad, desarrollo y futuro para toda la región.