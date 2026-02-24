En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el jefe de Bomberos de Cruz Alta, Claudio Cenna, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido el fin de semana.

Durante el mediodía del sábado, aproximadamente a las 13:30 horas, Cenna recibió en el cuartel a una mujer mayor de edad, la cual le pedía auxilio a los bomberos para poder encontrar a su marido, el cual faltaba en su vivienda desde la noche del viernes.

Dado que el fin de semana se realizó una nueva edición del Festival de Jineteada y Folklore en la localidad, el sujeto había estado en el predio la noche anterior pero no había vuelto a su casa. Por ello, los bomberos empezaron con los rastrillajes dentro de Cruz Alta, al mismo tiempo que comunicaban en sus redes oficiales sobre el procedimiento.

Uno de los datos que destacó el jefe fue el acompañamiento de los vecinos que, al escuchar el toque de sirenas del cuartel, llamaron para saber el motivo y entregaron datos sobre el paradero del hombre.

Luego, momentos más tarde, según lo comentado por Cenna, alguien del equipo recibió una llamada de un conocido, quien le comentó que el desaparecido se encontraba durmiendo en su vivienda, a 5 cuadras de donde vive.

Por protocolo, el damnificado fue trasladado al Hospital Municipal para realizar los chequeos correspondientes.