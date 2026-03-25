Durante los últimos días, las redes sociales se inundaron con imágenes indignantes que dieron a conocer los vecinos de la ciudad por hechos delictivos ocurridos en zonas protegidas de Marcos Juárez.

Según lo que se pudo conocer, en diferentes días se han observado a diversos grupos de personas ingresando con armas y canes a realizar cacería ilegal en la Reserva Posta Espinillos.

Las primeras imágenes las dieron a conocer desde la Fundación Proyectando Marcos Juárez, quienes recalcaron que está prohibido ingresar al predio con artículos de caza, pesca, vehículos motorizados, como también encender fogatas, o cualquier otra situación que afecte el ambiente natural de la reserva.

Ante cualquier hecho delictivo que se observe en el lugar, los vecinos pueden llamar a la policía al 101, o a la Guardia Urbana al 3472-448795.