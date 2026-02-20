Durante la mañana del miércoles, y tras varias denuncias anónimas, la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó a cabo un procedimiento donde cerraron un invernadero de marihuana y detuvieron a una persona.

El hecho ocurrió en Barrio San José, en una vivienda de calle Teresa Trujillo al 200. Allí los uniformados secuestraron varios envoltorios de marihuana, plantas de cannabis sativa, dinero, una balanza y otros elementos vinculados a la causa.

Además, detuvieron a una mujer, mayor de edad, la cual fue trasladada a la comisaría local, donde quedó alojada.