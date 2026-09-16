En diálogo con el equipo de Red Panorama, el Presidente del Aeródromo de Marcos Juárez, Gustavo Oroño, explicó cómo cambió la operatividad de la estación aérea tras la pavimentación de la pista y la instalación del sistema de balizamiento.

Según señaló, actualmente el aeródromo se encuentra habilitado para recibir vuelos tanto durante el día como durante la noche.

Oroño recordó que anteriormente existían restricciones para las operaciones nocturnas debido a la falta de balizamiento. “Una vez que se pavimentó la pista, se colocó el balizamiento y ya tenemos al 100% las funciones del aeródromo”, afirmó, aunque aclaró que esta recuperación de las condiciones operativas no se tradujo todavía en un incremento significativo del movimiento aéreo.

En ese sentido, el Presidente del Aeródromo indicó que la demanda actual continúa siendo baja y que los vuelos nocturnos son esporádicos. Además, señaló que la actividad aérea disminuyó considerablemente respecto de una década atrás, cuando Marcos Juárez recibía una cantidad mucho mayor de aeronaves y era un punto frecuente para las escuelas de vuelo.

Oroño vinculó esta disminución con el contexto general de la actividad aeronáutica y, especialmente, con los costos que implica volar y realizar cursos de piloto. Explicó que años atrás llegaban escuelas de San Lorenzo, Funes, Rosario y distintas ciudades de Buenos Aires, mientras que actualmente esa circulación se redujo. “Yo calculo que las distintas escuelas tienen menos alumnos”, sostuvo.

Otro de los aspectos destacados fue la importancia estratégica del aeródromo por su ubicación y sus recursos para la navegación aérea. Oroño explicó que el lugar cuenta con un VOR, una radioayuda utilizada como referencia para los vuelos instrumentales, y que además distintas aerovías atraviesan la zona. Si bien el GPS funciona actualmente como una herramienta complementaria, aseguró que el sistema continúa vigente y homologado.

La reapertura para operaciones nocturnas también implica que los pilotos ya pueden volver a utilizar el aeródromo bajo las condiciones establecidas oficialmente. Oroño remarcó que la información sobre la habilitación se publica en los canales aeronáuticos correspondientes y que cada piloto debe verificar previamente las condiciones del destino y planificar alternativas antes de realizar un vuelo.

Por otra parte, la nueva pista permitió recuperar las operaciones de aeronaves que anteriormente tenían restricciones. “Una vez que se asfaltó la pista, se hizo nueva, bueno, ahí puede volar cualquier tipo de aeronave”, explicó Oroño, siempre dentro de las características y límites establecidos para la infraestructura. En los últimos días, además, se registraron vuelos oficiales y arribos de aeronaves a turbina.

De esta manera, el Aeródromo de Marcos Juárez volvió a contar con condiciones operativas completas, tanto de día como de noche. Ahora, el principal desafío pasa por recuperar parte del movimiento aéreo que tuvo años atrás, en un contexto donde los costos y la menor cantidad de alumnos afectan la actividad.