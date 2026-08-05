El Casìn del Club Argentino volviò a ser Protagonista.
Durante el fin de semana se disputò en nuestras instalaciones el Torneo Provincial de Casìn(5 Quillas) correspondiente a la Categorìa Promocional, con una destacada actuaciòn de nuestros jugadores.
Resultados:
1 CLAUDIO CANO
2 GUSTAVO GAITÀN
3 CÈSAR VILCHEZ
4 RUBEN PAGANI
Los cuatro primeros puestos quedaron en manos de representantes del Club Argentino, demostrando el gran presente de nuestra disciplina y el nivel de nuestros jugadores.
¡ Felicitaciones a todos por este gran torneo !.