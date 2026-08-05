El Casìn del Club Argentino volviò a ser Protagonista.

Durante el fin de semana se disputò en nuestras instalaciones el Torneo Provincial de Casìn(5 Quillas) correspondiente a la Categorìa Promocional, con una destacada actuaciòn de nuestros jugadores.

Resultados:

1 CLAUDIO CANO

2 GUSTAVO GAITÀN

3 CÈSAR VILCHEZ

4 RUBEN PAGANI

Los cuatro primeros puestos quedaron en manos de representantes del Club Argentino, demostrando el gran presente de nuestra disciplina y el nivel de nuestros jugadores.

¡ Felicitaciones a todos por este gran torneo !.