En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el Jefe de Jurisdicción de Hospitales Regionales, Eduardo Foresi, expuso la preocupación existente por la situación del Sanatorio Sudeste en Marcos Juárez.

El centro de salud está a la venta y, desde el 1 de marzo de 2026, dejó de atender afiliados del PAMI, generando incertidumbre entre jubilados y sus familias ante la falta de definiciones oficiales.

Foresi remarcó que el silencio por parte de las autoridades nacionales y de la conducción del sanatorio solo incrementa la angustia social. “No es una cuestión de curiosidad, es no saber qué va a pasar”, sostuvo, al tiempo que pidió mayor claridad para llevar tranquilidad a quienes dependen de esa cobertura médica.

El doctor explicó que la atención en consultorios podría reorganizarse, pero advirtió que el verdadero problema es la infraestructura de internación. «Están en juego» entre «cuatro y cinco» camas de terapia intensiva y «más de veinte» de internación general, un recurso sanitario clave para la ciudad y la región. “Ese segundo nivel es lo que realmente nos preocupa”, enfatizó.

A esto se suma un conflicto judicial vinculado al edificio donde funciona la clínica, lo que complejiza el escenario. Si bien reconoció que la crisis del sistema privado de salud se repite en otras localidades, aclaró que en Marcos Juárez la posibilidad de un cierre inminente encendió todas las alarmas.

También admitió que existen gestiones en marcha, aunque sin precisiones concretas. “Apenas haya alguna novedad debería comunicarse”, insistió, al considerar que la falta de información oficial solo alimenta versiones y profundiza la preocupación en la comunidad.

En paralelo, el móvil de Panorama se hizo presente en la sede local del PAMI, ubicada en la vieja terminal de ómnibus, donde pudo constatar la presencia de afiliados realizando consultas y recoger testimonios sobre la situación.

Desde la oficina indicaron que los jubilados “no se quedarán sin atención” y que se analizan alternativas con otra clínica de la ciudad, aunque sin confirmaciones formales. Mientras tanto, continúan los reclamos por falta de respuestas telefónicas y demoras en la atención, en un contexto de creciente incertidumbre.

Extraoficialmente se hablaría, en cercanías de PAMI, que traerían a médicos especializados de otras localidades, pero el problema mayor no abarca la atención, sino la internación de los pacientes.