Durante las últimas horas, luego de realizarse los comicios en la ciudad el pasado domingo, se dio a conocer la información sobre cómo quedarán estipuladas las bancas del Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas.
De acuerdo a los resultados, que declararon ganador a Germán Font y Generación MJ con más del 40%, pasarían a ocupar 5 bancas, las cuales quedaron asignadas por los siguientes nombres:
- Eduardo Foresi
- Lucrecia Terenzani
- Darío Cano
- Santiago Lambertucci
- Jorge Brunori
Por otro lado, Marcos Juárez Puede, el partido de Pedro Dellarossa, tendrá dos asientos en los que tomarán su lugar Mariano Fidelio y Vilma Sigaudo.
Finalmente, Marcos Juárez Despierta –Gerardo Pasquali-, y la Unión Vecinal tendrán una banca cada uno, en los cuales trabajarán Maite Cisneros por el primero y Franco Maggi por el segundo.
Por otro lado, el partido del intendente electo tendrá mayoría también en el Tribunal de Cuentas, donde quedaron asignados Ivanna Merigo y Mariela Bracamonte. Marcos Juárez Puede contará con un lugar que será autoridad Esteban Reartes.