Elecciones en la Liga Bellvillense de Fùtbol: Luis Valle

En el marco de la Asamblea General Ordinaria, se llevaron a cabo las elecciones de autoridades para el perìodo 2026/2028, donde se definieron los cargos de Presidente y VicePresidentes de la Liga Bellvillense.

Resultado de la votaciòn:

La Lista Uno, encabezada por Luis Valles, se impuso con 18 votos, superando a la Lista 2, que postulaba a Emiliano Almada, la cual obtuvo 8 votos.

Nueva conducciòn:

De esta manera, el Ejecutivo de la Liga quedò conformado de la siguiente manera:

Presidente: Luis Valles.

VicePresidente 1: Osvaldo Bruschi(tambièn serà Presidente del Departamento Infanto Juvenil).

VicePresidente 2: Fabricio Robledo(Presidente del Departamento Senior y Femenino).

Tribunal de Cuentas:

Oscar Andreozzi.

Viviana Amar.

Lucas Salas.

Gabriel Bernardi.

Tribunal de Penas:

Nelso Sampietro.

Jorge Colmano.

Luciano Comba.

Mariano Favero.

Diego Pellizari.

Con esta elecciòn, la Liga Bellvillense inicia un nuevo Perìodo de Gestiòn con el objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo del Fùtbol en todas sus categorìas.