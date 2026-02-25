EPEC: Comunicado: Restricción Programada del Servicio Eléctrico.

Se informa a los usuarios que el día sábado 28 de Febrero del 2026 se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución eléctrica de media tensión, por lo que será necesario efectuar restricciones programadas del Servicio en los siguientes sectores y horarios:

De 07:00 hs a 10:00 hs.

Se verá afectado el sector comprendido entre:

Calle Córdoba.

Piamonteses.

Antártida Argentina.

Ruta 9.

Asimismo, se verá afectado parcialmente el sector Parque Industrial y en su totalidad del Barrio Las Lomas afectando el sector comprendido entre:

De 13:00 hs a 15:00 hs.

Calle Rosario de Santa Fe y Lardizábal, hasta Lardizábal y 25 de Mayo.

Desde Lardizábal y Beiró, hasta Lardizábal e Irigoyen.

Las tareas programadas son necesarias para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.

Se recomienda a los usuarios tomar los recaudos pertinentes. En caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos podrán ser reprogramados.

Agradecemos la compresión.