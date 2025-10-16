Información Importante:

FIESTA PROVINCIAL DEL CORAZÓN PRODUCTIVO DEL PAÍS EN MARCOS JUÁREZ.

Se comunica que la primera noche de la Fiesta Provincial del Corazón Productivo del País se realizará integramente en la Cantera, debido a los pronósticos de condiciones climáticas desfavorables para desarrollar un evento de tal magnitud al aire libre.

El baile con Euge Quevedo y LDC se mantiene tal como estaba previsto, de 01:00 a 05:00 hs cambiando únicamente el lugar.

Apertura de Puertas 00:00 horas.

Músicos Invitados.

Bufet a cargo de los clubes.

Prohibido ingresar con conservadoras y reposeras(solo por esta noche.

Menores deben ingresar acompañados por un adulto.

Niños Mayores de 5 años abonan entrada.

Lugar: La Cantera.

Nuevo Horario de Ingreso: 00:00 horas.

¡ Te esperamos para disfrutar una noche inolvidable !.