La Fórmula Nacional corrió en Junín.
Primer podio para el piloto de Marcos Juárez, JUAN BAUTISTA DELLA SANTINA en la Primera Carrera tercer puesto y séptimo puesta en la Segunda Carrera con el TEAM DELLA SANTINA COMPETICIÓN.
El TEAM FAURO SPORT podio en la Primera Carrera y podio en la Segunda Carrera con Benjamín Squaglia.
En la Primera Carrera: 1 TOMÁS CAMPRA 2 BENJAMIN SQUAGLIA FAURO SPORT 3 JUAN BAUTISTA DELLA SANTINA DELLA SANTINA COMPETICION 4 RENZO SABATINI 5 MILTON CUDINA 6 LUCIANO SOBLES 7 ALEJANDRO GUTTLEIN 8 DAMIÁN SABBIONI 9 SANTINO ROBERI 10 BAUTISTA FACCIOLI.
En la Segunda Carrera: 1 TOMÁS CAMPRA 2 BENJAMÍN SQUAGLIA FAURO SPORT 3 RENZO SABATINI 4 MILTON CUDINA 5 BAUTISTA FACCIOLI 6 ALEJANDRO GUTTLEIN 7 JUAN BAUTISTA DELLA SANTINA DELLA SANTINA COMPETICIÓN 8 MANUEL COSTAN 9 SANTIAGO ROBERI 10 LUCIANO SOBLES.
La próxima fecha será en escenario a confirmar el 27 de Septiembre.