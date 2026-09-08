FPA realizó un allanamiento en la ciudad de Marcos Juárez.

Tras varios meses de investigaciones, iniciada a partir de llamadas recibidas en el Centro de Denuncias Anónimas 0800-888-8080, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cumplimentaron una orden de allanamiento en la ciudad de Marcos Juárez.

El equipo de Acciones Tácticas de la FPA realizó la irrupción en una vivienda ubicada en el Pasaje 24 de Septiembre al 1000, de la mencionada ciudad.

Durante el registro de la vivienda, en presencia del testigo hábil para el acto, los investigadores lograron, el secuestro de varios elementos de interés para la causa.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez, se ordenó la remisión de todo los elementos incautados a Sede Judicial.

Fuente: FPA.