Fùtbol de Argentino: Emotivo reconocimiento al Plantel Campeòn Provincial 2026.

El Club Argentino viviò una noche cargada de emociòn el pasado jueves 09 de Abril, en un encuentro especialmente organizado para homenajear a nuestro Plantel Campeòn del Torneo Provincial de Fùtbol 2026.

El Consejo Directivo llevó adelante un agasajo en el que se reconociò a cada uno de los protagonistas de este logro històrico, que llena de orgullo a toda la comunidad albirroja y quedarà grabado en la historia de la instituciòn.

Durante la jornada, el Presidente Alejandro Ros Artayeta, en representaciòn del Consejo Directivo, socios y simpatizantes, expresò su agradecimiento al Plantel por el compromiso, el esfuerzo y la entrega demostrados a lo largo de toda la competencia, destacando el valor de representar al Club y a la ciudad con identidad y sentido de pertenecìa.

Asimismo, Diego Heredia, en nombre de la Subcomisiòn de Fùtbol, puso en valor el trabajo colectivo que permitiò alcanzar este objetivo, resaltando la importancia del acompañamiento diario y la construcciòn de un proyecto sòlido.

Por su parte, el referente del Plantel, Javier Pepe Toledo, compartiò unas palabras en representaciòn de sus compañeros, destacando el grupo humano el sacrificio realizado y el orgullo de haber conseguido un tìtulo tan significativo defendiendo los colores del club.

La noche tambièn tuvo un momento especial de sorpresa: Juliàn Verdini, en nombre de todo el Fùtbol de la instituciòn, realizò la donaciòn de un televisor de 55 pulgadas, que serà destinado al SUM ubicado en el Predio de nuestro Estadio Josè Aldo Bertozzi, fortaleciendo asì los espacios de encuentro y crecimiento para toda la familia albirroja.

El Club Argentino celebra este tìtulo, pero sobre todo el camino recorrido, reafirmando los valores de unidad, compromiso y pertenecìa que hacen grande a nuestra instituciòn.