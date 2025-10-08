Fútbol de Argentino:

El 19 de Octubre comienza el Torneo Regional Federal Amateur.

Argentino de Marcos Juárez jugará en la Zona Ocho con Huracán de Laboulaye, Sarmiento de Pueblo Italiano y Sarmiento de Etruria.

En la primera fecha: Argentino será visitante de Huracán de Laboulaye el 19 de Octubre. En la segunda fecha 23 o 24 de Octubre local de Sarmiento de Pueblo Italiano. En la tercera fecha el 02 de Noviembre visita a Sarmiento de Etruria. En la cuarta fecha el 09 de Noviembre Argentino de Marcos Juárez recibe a Huracán de Laboulaye. En la quinta Fecha el 16 de Noviembre visita a Sarmiento de Pueblo Italiano y en la sexta Fecha el 23 de Noviembre recibe a Sarmiento de Etruria.

Refuerzos:

D. T: EDGARDO PEREZ.

¡ Bienvenido, Teddy !.

Tenemos el agrado de anunciar la llegada de Edgardo Pérez como nuevo Director Técnico de Argentino para afrontar el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

A su vez, Marcelo Grioni, continuará al frente del Plantel que compite en la Liga Bellvillense, reafirmando su compromiso con el proyecto deportivo del club en el ámbito Local.

¡ JUAN REYNOSO se pone la del Rojo !.

El delantero de 22 años es nuevo refuerzo para afrontar el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

Con formación en Estudiantes de la Plata y paso por el Fútbol Peruano, llega desde Cultural Volante para aportar gol, juventud y potencia ofensiva.

Ya entrena con el Plantel y está a disposición del cuerpo técnico.

¡ MANUEL CORREA, nuevo refuerzo del Rojo !.

Mediocampista colombiano de 21 años se suma al Plantel que disputará el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

De perfil técnico y gran despliegue, llega desde Belgrano de Córdoba para aportar equilibrio, juego y dinámica en el mediocampo.

Ya se incorporó a los entrenamientos y trabaja junto al grupo bajo las órdenes del cuerpo técnico.

¡ Agustín Tinari se suma al Rojo !.

El lateral izquierdo oriundo de General Baldissera es nuevo refuerzo para afrontar el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

Con paso por clubes del interior y una destacada etapa en Argentino de Monte Maíz. llega desde Recreativo de Laborde para aportar experiencia, firmeza y proyección por la banda izquierda.

Con muchas ganas y compromiso, ya forma parte del grupo que se prepara para el nuevo desafío.

¡ Bienvenido Gustavo Collante !.

El mediocampista de 28 años es el cuarto refuerzo de cara al Torneo Regional al Federal Amateur 2025/2026.

Con formación en Boca Juniors y un destacado paso por Juan Aurich en el Fútbol Peruano, entre otros clubes, su último equipo fue Deportivo Llacuabamba en la Liga 2 de Perú. Ya se sumó al Plantel y comienza a trabajar junto al grupo para encarar el T R F A.