Fùtbol: Liga Bellvillense: Categorìa A: 4 Fecha del Torneo Clausura.

Primera Divisiòn:

RIVER PLATE DE BELL VILLE 2 ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 2

Goles de Tiago Figueroa y Nicolàs Ramìrez para Argentino.

La tabla de posiciones es la siguiente: COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 8 Puntos, ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 8, SAN CARLOS DE NOETINGER 7, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN 7, MATIENZO DE MONTE BUEY 7, SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 7, BELL DE BELL VILLE 5, DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 5, SARMIENTO DE LEONES 3, LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 3, RIVER PLATE DE BELL VILLE 2, ARGENTINO DE BELL VILLE 2.

Cuarta Divisiòn:

RIVER PLATE DE BELL VILLE 0 ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 2

Goles de Joaquìn Valdez y Matìas Criado para Argentino.

Categorìa B: 5 Fecha. Zona Dos. Hoy Mièrcoles 2 de Septiembre.

Horario: 20:00 horas Cuarta Divisiòn 22:00 horas Primera Divisiòn.

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD

CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ

LEONES vs. PROGRESO DE NOETINGER

Libre: TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÀREZ.